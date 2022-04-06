Кремль назвал условие для окончания спецоперации на Украине

Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленский на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По словам Пескова, отвод российских сил из Киевской области стал жестом доброй воли. Тем самым Россия попыталась создать условия для принятия более серьезных решений на переговорах с украинской стороной.