Кремль назвал условие для окончания спецоперации на Украине

Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленский на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, отвод российских сил из Киевской области стал жестом доброй воли. Тем самым Россия попыталась создать условия для принятия более серьезных решений на переговорах с украинской стороной.
Ранее представитель Кремля опроверг сообщения о намерении России убить президента Украины. Вся информация о готовящемся преступлении является ложью, подчеркнул Песков.