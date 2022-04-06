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1 час назад

Кремль прокомментировал отвод российских войск из Киевской области

Lenta.ru

Отвод российских войск из Киевской области является жестом доброй воли. Он необходим для создания условий для переговоров. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В конце марта Вооруженные силы (ВС) России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Это плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции РФ на Украине.

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В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал цель перегруппировки войск под Киевом и Черниговом. В первую очередь, отметил он, это делается для завершения операции по полному освобождению Донбасса.

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