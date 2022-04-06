Кремль опроверг сообщения о намерении российских властей убить Зеленского

Сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского , являются ложью. Их опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков , пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Россия заинтересована, чтобы украинский лидер согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия. Через них РФ намерена положить конец военной операции, заключил Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о самороспуске Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) предложением попробовать этот принцип на себе. Вместе с тем она добавила, что заявления, которые сейчас слышны в ООН, оторваны от реальности.