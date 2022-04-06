Медведев сравнил антироссийские санкции с действиями инквизиции

Западные санкции против России напоминают методы инквизиции, когда «сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика». Такое мнение в своем Telegram-канале высказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически все прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции», - отметил он.

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По его словам, нынешние чиновники западных стран пользуются теми же методами, что и инквизиторы, не предоставляя никаких доказательств и забыв о «священной частной собственности».

«Борьба против России ведется исключительно на эмоциях, без всякой оглядки на здравый смысл и даже на право. Никто не пытается глубоко вникнуть в собственное законодательство или библиотеку прецедентов, применить многовековые базовые принципы, на которых они строились. Зачем, если можно так легко и непринужденно отнять то, что этим странам никогда не принадлежало?» - заметил Дмитрий Медведев.

При этом он пообещал «врагам России», которые «стремятся «отменить» право собственности для российского бизнеса», большое количество судебных исков.

«Здесь-то и можно будет проверить, что поддержит хваленая западная машина правосудия: воровство инквизиторов или справедливые требования собственников. Тем более что за этими процессами будет наблюдать весь мир. Ведь в западных юрисдикциях находятся не только российские активы, и пострадать от беспредела может каждый», - напомнил политик.

Он выразил уверенность, что в случае вынесения несправедливых решений «юридическая беспристрастность и равенство всех перед законом навсегда сгинут в костре политической ненависти Запада к России».

«И что останется? Верно: jus ad bellum! (право на войну – Прим.ред.)», - отметил Медведев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России.