МИД пообещал ответ на каждый недружественный акт против РФ

"Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки", - сказала она.