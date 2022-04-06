МИД пообещал ответ на каждый недружественный акт против РФ

Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik, комментируя массовые случаи высылки российских дипломатов из стран Запада.
"На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ", - указала дипломат.
Официальный представитель МИД добавила, что западные страны в последние десятилетия начали использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.
"Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки", - сказала она.
По словам Захаровой, Западу "обязательно нужно показать некую кучность своих действий".