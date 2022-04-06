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31 минуту назад

Захарова заявила, что Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России

ТАССиещё 4

Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik, комментируя массовые случаи высылки российских дипломатов из стран Запада.

МИД пообещал ответ на каждый недружественный акт против РФ
Фото: ТАССТАСС

"На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД добавила, что западные страны в последние десятилетия начали использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

"Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки", - сказала она.

По словам Захаровой, Западу "обязательно нужно показать некую кучность своих действий".

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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