Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар больше нельзя считать надежной валютой для хранения средств, его монополии пришел конец.

«Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике», — написал он в Telegram.

Он подчеркнул, что доверие к доллару падает, его доля в мировых расчетах сокращается. И хотя США хотели своими «адскими» санкциями обвалить российскую экономику и парализовать банковскую систему России, «план Вашингтона не удался», отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что Минфин США запретил РФ оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, однако у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях введенные против нее ограничений.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.