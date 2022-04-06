МИД России напомнил Западу о глобальных последствиях санкций

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в беседе с РИА Новости напомнил, что Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций.

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Он отметил, что латиноамериканцы находятся под мощным прессингом «коллективного Запада», который использует для этого весь арсенал средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа.

«При этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах», — заявил представитель ведомства РФ.