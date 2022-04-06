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22 минуты назад

Байден остался в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы. Видео

Александр Кузьмин

Экс-президент США Барак Обама оказался гостям Белого дома интереснее нынешнего главы Америки Джо Байдена. Видео публикует портал «360 tv».

Барак Обама присутствовал на публичном мероприятии как автор закона о реформе здравоохранения. На кадрах видно, как экс-президента окружили люди, что-то живо с ним обсуждая, в то время как действующий в одиночестве разводил руками. Когда Байден подписан новую инициативу, он собирался спуститься со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими, однако его никто не ждал. В это время Обама стоял, окруженный различными политическими деятелями, в том числе среди них была вице-президент Камала Харрис. В итоге Байден отвернулся от них и махнул рукой.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Барак Обама,
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