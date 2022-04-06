СМИ: Белый дом планирует ввести санкции против дочерей Путина

Новые антироссийские ограничительные меры со стороны США, объявление которых запланировано на 6 апреля, будут направлены против двух дочерей президента России Владимира Путина, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Ожидается, что США также введут санкции против двух дочерей президента России Владимира Путина », — пишет издание.

Также ограничения будут направлены против российских банков. Речь идет о «Сбербанке», «Альфа-банке» и ВТБ. Кроме того, ожидается введение запрета на все инвестиции в РФ.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что американские власти с помощью ограничительных мер в отношении окружения президента России Владимира Путина пытались оказать давление на самого лидера России, однако у них ничего не получилось.