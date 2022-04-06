СМИ: Белый дом планирует ввести санкции против дочерей Путина

Новые антироссийские ограничительные меры со стороны США, объявление которых запланировано на 6 апреля, будут направлены против двух дочерей президента России Владимира Путина, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Ожидается, что США также введут санкции против двух дочерей президента России Владимира Путина », — пишет издание.
Также ограничения будут направлены против российских банков. Речь идет о «Сбербанке», «Альфа-банке» и ВТБ. Кроме того, ожидается введение запрета на все инвестиции в РФ.
Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что американские власти с помощью ограничительных мер в отношении окружения президента России Владимира Путина пытались оказать давление на самого лидера России, однако у них ничего не получилось.
При этом страны Запада не оставляют попыток деморализовать дипломатов России и помешать их работе по защите интересов государства.