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7 минут назад

СМИ: Белый дом планирует ввести санкции против дочерей Путина

Елена Прошина

Новые антироссийские ограничительные меры со стороны США, объявление которых запланировано на 6 апреля, будут направлены против двух дочерей президента России Владимира Путина, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

СМИ: Белый дом планирует ввести санкции против дочерей Путина
Фото: ReutersReuters

«Ожидается, что США также введут санкции против двух дочерей президента России Владимира Путина », — пишет издание.

Также ограничения будут направлены против российских банков. Речь идет о «Сбербанке», «Альфа-банке» и ВТБ. Кроме того, ожидается введение запрета на все инвестиции в РФ.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что американские власти с помощью ограничительных мер в отношении окружения президента России Владимира Путина пытались оказать давление на самого лидера России, однако у них ничего не получилось.

При этом страны Запада не оставляют попыток деморализовать дипломатов России и помешать их работе по защите интересов государства.

Политика,Алексей Чепа,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Альфа-банк,Банк ВТБ,Сбербанк России,
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