Матвиенко назвала парламент России одним из лучших в мире

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламент России превосходит законодательные органы многих стран по открытости, прозрачности и оперативности работы. Своим мнением она поделилась в интервью «Парламентской газете».

Фото: ТАСС ТАСС

Матвиенко рассказала, что посещала разные государства мира и наблюдала за деятельностью их законодательных органов власти. Она заявила, что парламент России не уступает им и назвала его одним из лучших в мире. Она отметила основательностьподготовки законов и выполнение контрольных функций российского органа.

«Убеждена, российский парламент — один из самых успешных на планете. Это особенно хорошо видно сейчас, когда наша государственность проходит самое суровое в своей тридцатилетней истории испытание на прочность», — заявила председатель Совфеда.

Глава Совфеда добавила, что традиции народного представительства в России появились очень давно, а путь страны к парламентаризму стал более долгим и трудным, чем у других стран. По ее мнению, парламентаризм обеспечивает развитие страны, свободу и благополучие ее граждан.