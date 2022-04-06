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38 минут назад

Захарова: поддержка Западом провокации в Буче является участием в ней

RT на русскомиещё 5

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявила, что поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней.

Она подчеркнула, что украинская провокация в Буче — это преступление, а не просто «провокация для фотографий, после которой все встали и разошлись по гримёркам».

«Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счёту соучаствуя в этой преступной акции», — цитирует её РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя представил в Совет Безопасности ООН доказательства того, что обвинения в адрес России по событиям в Буче являются ложными.

В России отреагировали на события в Буче

5 апреля Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

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