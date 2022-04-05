Лавров назвал причину "лживой провокации в Буче"

Причина откровенно лживой провокации в городе Буча заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Возникает вопрос: в чем причина этой откровенно лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры, причем сделать [это] именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет", - отметил министр.
Деэскалация на земле после переговоров с Украиной в Стамбуле была жестом доброй воли РФ, сказал глава МИД.
Министр отметил, что РФ готова честно работать за переговорным столом с Украиной.
РФ призывает тех, кто руководит действиями Киева, осознать свою ответственность.
Если Украина откажется обсуждать демилитаризацию и денацификацию, это не будет способствовать переговорному процессу.
Если Киев продолжит заниматься саботажем, есть риск повторить судьбу Минских договоренностей.
Провокация в Буче случилась, когда впервые Киев положил на бумагу возможные мирные положения по Крыму - Лавров