Лавров назвал причину "лживой провокации в Буче"

"Возникает вопрос: в чем причина этой откровенно лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры, причем сделать [это] именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет", - отметил министр.