В Совфеде допустили разрыв дипотношений со странами Запада

«Я думаю, что, может, пора вообще закрыть им посольства, чего мучаться, — добавил он. — Похоже, они настолько исчерпали все санкции, которые можно было ввести, что осталась только такая безразмерная мера как высылка дипломатов — ну вплоть до последнего сотрудника посольства. То есть пока всех не вышлют, не успокоятся».