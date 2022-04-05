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1 час назад

Джабаров не исключил разрыва дипотношений со странами Запада

Газета.Ru

Нынешняя ситуация, связанная с высылкой западными странами российских дипломатов, может дойти до разрыва дипотношений, заявил «Газете.Ru» первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде допустили разрыв дипотношений со странами Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запад может дойти до любого шага, потому что в своем остервенении они уже отключили разум и действуют только по эмоциям, соревнуясь, кто больше допустит антироссийских действий», — сказал Джабаров.

«Я думаю, что, может, пора вообще закрыть им посольства, чего мучаться, — добавил он. — Похоже, они настолько исчерпали все санкции, которые можно было ввести, что осталась только такая безразмерная мера как высылка дипломатов — ну вплоть до последнего сотрудника посольства. То есть пока всех не вышлют, не успокоятся».

При этом он напомнил, что восстанавливать отношения намного труднее, чем их разрывать.

«Есть пример Грузии, которая в 2008 году разорвала дипотношения с Российской Федерацией. Прошло уже 14 лет, а воз и ныне там. То одно мешает, то другое (восстановить отношения). И я думаю, что от этого в первую очередь страдает Грузия», — сказал сенатор.

Как отметил Джабаров, «вакханалия по высылке дипломатов» все же рано или поздно закончится — «когда психоз у них этот русофобский пройдет и они включат голову». С его точки зрения, в этот момент представителям западных стран придется начать думать, как восстановить отношения с Россией.

Высылка дипломатов стала одним из ответов западных государств на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля. С ее начала из стран Запада под разными предлогами были высланы более 250 сотрудников российских диппредставительств. Ряд государств также пошли на отзыв послов и закрытие консульств РФ на своей территории.

Ранее сообщалось, что Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов.

Политика,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,
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