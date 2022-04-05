Небензя обратился с призывом к Зеленскому

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал украинского президента Владимира Зеленского не дать Западу сражаться "до последнего украинца". Соответствующее обращение он озвучил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, участие в котором принял по видеосвязи украинский лидер.

"Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильные решения, необходимые для Вашей страны, потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца", - обратился российский дипломат к Зеленскому.

"Примите это решение сейчас. Ведь реальную ситуацию на фронте Вы прекрасно знаете", - продолжил Небензя. "Потом может быть поздно", - констатировал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.