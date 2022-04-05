Небензя указал на нестыковки провокации в Буче

На фейковый сюжет о Буче могут клюнуть только дилетанты. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит «РИА Новости».
«Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным "Нью-Йорк таймс", вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот», — сказал Небензя.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные. Однако многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Украины в адрес РФ. Главными поводами для сомнений стали отсутствие крови у тел погибших и их «шевеление» в кадре.
В Минобороны России данную запись назвали «очередной провокацией».