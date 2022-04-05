Небензя указал на нестыковки провокации в Буче

«Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным "Нью-Йорк таймс", вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот», — сказал Небензя.