В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
42 минуты назад

Небензя указал на нестыковки провокации в Буче в Совбезе ООН

Елена Прошина

На фейковый сюжет о Буче могут клюнуть только дилетанты. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит «РИА Новости».

Небензя указал на нестыковки провокации в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным "Нью-Йорк таймс", вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот», — сказал Небензя.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные. Однако многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Украины в адрес РФ. Главными поводами для сомнений стали отсутствие крови у тел погибших и их «шевеление» в кадре.

В Минобороны России данную запись назвали «очередной провокацией».

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители