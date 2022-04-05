«Еще один удар по международному праву»

Вашингтон продолжает попытки изолировать Россию на международной арене из-за спецоперации на Украине. На этот раз речь зашла об исключении из одного из органов ООН — Совета по правам человека, так как действия Москвы на Украине нельзя считать «нормальными». При этом эксперты усомнились, что такое отстранение поддержит подавляющее число стран мира. «Газета.Ru» — о шансах на успех американской инициативы и роли СПЧ ООН для России.

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Чего хотят США

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Постоянный постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Вашингтон уже 7 апреля планирует вынести вопрос об исключении России из Совета по правам человека ООН на Генассамблею. Это заявление прозвучало в Румынии, где дипломат посещала лагеря украинских беженцев. По ее мнению, Россия как постоянный член Совета Безопасности организации должна придерживаться "более высоких стандартов" и не совершать действий, которые "компрометируют ценности ООН".

"У них [России] есть нарратив, будто то, что они делают, нормально. Это ненормально. Это неприемлемо, и они услышат от всего мира, что мы не будем продолжать позволять их дезинформации, их пропаганде проникать на платформу ООН", - заверила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что исключение РФ из состава СПЧ ООН стало бы этом контексте "символичным".

Спикер Белого дома Джен Псаки ранее подтвердила, что цель добиться исключения России из СПЧ ООН поставил лично президент США Джо Байден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что РФ важно сохранять место в СПЧ.

"Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России, - сказал он, добавив, что в ином случае деятельность СПЧ "будет просто неполноценной".

Что такое Совет по правам человека

ООН Совет по правам человека (СПЧ) ООН - вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи, который появился в 2006 году и заменил собой Комиссию по правам человека. Его задачей считается продвижение и защита прав человека во всем мире. В состав СПЧ ООН входят 47 государств, треть из которых переизбираются на Генассамблее каждый год по региональным квотам. 13 мест закреплено для государств Африки, столько же - для государств Азии, 6 мест - для стран Восточной Европы, 8 мест – для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 - для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль). Одно и то же государство не может сразу переизбраться в него после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

Россия снова стала членом этого органа в 2020 году после перерыва, срок ее нынешних полномочий - до 2023 года. На сайте ООН говорится, что при выборе членов Совета государства-члены принимают во внимание "вклад кандидатов в дело содействия и защиты прав человека", а в своей деятельности члены Совета должны поддерживать "самые высокие стандарты поощрения и защиты прав человека". Но это нисколько не помешало избираться в него, например, Сомали, Китаю или Венесуэле.

Штаб-квартира Совета по правам человека ООН находится в Женеве, где проходят не менее трех сессий в год. Финансирование СПЧ ООН покрывается же из общего бюджета организации. Известно, что СПЧ ООН может заниматься конкретными происшествиями, где нарушаются права человека, инициировать специальные процедуры (например, назначать докладчиков) и выносить рекомендации Генассамблее.

Как Россию могут исключить из СПЧ ООН

Строго говоря, четкой процедуры по исключению из СПЧ ООН просто нет. Однако экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал "Газете.Ru", что у США существует один лишь способ добиться желаемого.

"Можно сделать так: раз членов СПЧ избирают на Генсассамблее, можно туда же внести резолюцию с предложением исключить Россию из состава СПЧ. И вот если за это проголосуют 2/3 от всех, то так и получится. Но я не думаю, что ее примут, ведь там большинство состоит из развивающихся стран, которые этого не захотят. Это принципиально разные вещи с тем же осуждением спецоперации на Украине (резолюцию об этом поддержало 141 государство. - "Газета.Ru"). Здесь все хорошо будут думать, прежде чем голосовать, ведь где гарантии, что с ними не поступят аналогично?" - считает дипломат.

При этом Орджоникидзе уверен, что Россия абсолютно ничего не потеряет, если ее все-таки исключат из СПЧ ООН.

"Конечно, лучше участвовать в любом механизме, где вырабатываются какие-то даже необязательные или политические решения. Просто потому, что иначе все там будет делаться без вас, а так можно вносить свои инициативы и отвергать неприемлемые. Но я очень сильно сомневаюсь, что такая резолюция об исключении России будет принята", - заключил он.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в комментарии "Газете.Ru" назвал "весьма печальной" попытку США избавиться от России в СПЧ ООН, но тоже посчитал подобный сценарий маловероятным.

"Как и любой юрист, могу сказать, что сначала нужны доказательства, а потом уже устанавливать ответственность, но никак не наоборот. Думаю, Генассамблея более взвешенно подойдет к такому вопросу. Понятие "вина" в международном праве не используется, речь идет только о рекомендациях. Понятно, что ООН стремится к миру и разрешает споры мирными средствами. Но если вот так без выяснения всех обстоятельств и доказательств исключить из СПЧ ООН, - это будет еще один удар по международному праву, что в последнее время планомерно происходит", - сказал он.

Как США сами боролись с СПЧ

Вашингтон сам имеет весьма непростые отношения с СПЧ ООН. Известно, что единственная постоянная тема обсуждений в упомянутом органе - политика Израиля по отношению к палестинцам. По этой причине США неоднократно обвиняли Совет в "хронической антиизраильской тенденциозности".