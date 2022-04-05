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46 минут назад

Небензя заявил о планах Киева решить вопрос Донбасса силой

Lenta.ruиещё 1

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Киева планировали решить проблему Донбасса силовым путем. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности организации, передает РИА Новости.

Небензя заявил о планах Киева решить вопрос Донбасса силой
Фото: ТАССТАСС

Небензя сообщил о планах Украины решить вопрос Донбасса силой и подчеркнул, что сейчас взрывы снарядов слышны почти на всей территории страны, а не только на ее востоке. Это происходит потому, что не существует другого способа установить мир в Донбассе.

Постпред России напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем». По его словам, в ходе спецоперации Россия обнаружила «множество соответствующих секретных приказов».

«Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев», — заявил Небензя.

Дипломат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский предпочел не замечать неонацистов в стране и сделал вид, что их не существует.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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