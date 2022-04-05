В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины

Украина рискует оказаться в ситуации самораспада, если ее граждане не смогут найти общего языка между собой. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

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Он заявил, что на Украине должно произойти «переключение мозгов». Ее жителям, в свою очередь, необходимо понять, что их судьба и будущее связано с обеспечением межнационального мира и возможности всем украинским территориям проживать в равной степени комфортно, считает сенатор.

В противном случае, отметил Косачев, Украина продолжит идти по пути саморазрушения.

«Сначала она потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины (...), которая может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела», — резюмировал политик.