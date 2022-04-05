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18 минут назад

В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины

Lenta.ruиещё 2

Украина рискует оказаться в ситуации самораспада, если ее граждане не смогут найти общего языка между собой. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что на Украине должно произойти «переключение мозгов». Ее жителям, в свою очередь, необходимо понять, что их судьба и будущее связано с обеспечением межнационального мира и возможности всем украинским территориям проживать в равной степени комфортно, считает сенатор.

В противном случае, отметил Косачев, Украина продолжит идти по пути саморазрушения.

«Сначала она потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины (...), которая может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела», — резюмировал политик.

Ранее Косачев заявил, что деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, но и в других странах. По разных оценкам, это число варьируется от 30 до 36. По его словам, каждая страна оказывается под угрозой последствий деятельности соответствующих биолабораторий уже на собственной территории.

Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,
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