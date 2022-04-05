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24 минуты назад

Путин призвал кабмин внимательно следить за ситуацией с удобрениями

ТАСС

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства внимательно следить за ситуацией с удобрениями, поскольку потребности отечественных аграриев должны оставаться приоритетом.

"Системная задача - это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией", - указал глава государства, подводя итоги на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. "Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте", - отметил он.

Президент России также подчеркнул, что сейчас удобрения являются дефицитом, поэтому их в любом случае будут брать за рубежом.

"У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения - прим. ТАСС) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать", - заявил глава государства, подводя итоги на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. "Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего исходя из наших собственных интересов", - подчеркнул Путин.

"Что касается удобрений. Предлагаю сегодня ничего не менять и согласиться с предложением Минсельхоза в целом, но предлагаю пообсуждать этот вопрос в рабочем порядке в самое ближайшее время", - сказал он.

Политика,Видео,Владимир Путин,Минпромторг,
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