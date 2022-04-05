"У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения - прим. ТАСС) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать", - заявил глава государства, подводя итоги на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. "Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего исходя из наших собственных интересов", - подчеркнул Путин.