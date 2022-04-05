Россия опротестовала действия ООН по ситуации в Буче

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил протест в связи с отказом Великобритании провести заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Буче в понедельник.
"Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу", - сказал он на заседании Совета Безопасности во вторник, созванном по запросу Украины.
"Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание", - добавил Небензя.