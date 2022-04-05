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30 минут назад

Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии

ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил протест в связи с отказом Великобритании провести заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Буче в понедельник.

Россия опротестовала действия ООН по ситуации в Буче
Фото:  AP Photo/Seth Wenig AP Photo/Seth Wenig

"Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу", - сказал он на заседании Совета Безопасности во вторник, созванном по запросу Украины.

"Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание", - добавил Небензя.

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