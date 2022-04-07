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1 час назад

МИД пригрозил амбарным замком выславшим российских дипломатов странам

Lenta.ruиещё 6

Если будут закрыты российские посольства, то на дипмиссиях этих стран появятся амбарные замки. Таким образом прокомментировала информацию о высылке российских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

МИД пригрозил амбарным замком выславшим российских дипломатов странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, те страны, которые решили выслать российских дипломатов, должны быть готовы к ответной реакции, «жесткой и выгодной».

Утром в четверг, 7 апреля, власти Австрии объявили четверых дипломатов из России персонами нон грата. Уточнялось, что они должны будут выехать из страны до 12 апреля. Ранее также стало известно о высылке российских дипломатов из Франции, Германии, Швеции, Италии и остальных стран Европы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дипломатические отношения Москвы с западными странами, возможно, будут разорваны.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,
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