ЕС вышлет российских сотрудников постпредства

Евросоюз объявит персонами нон грата несколько сотрудников российского постпредства при ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу», - заявил Боррель.

Главу постоянного представительства России при Евросоюзе пригласили в европейскую внешнеполитическую службу для ознакомления с решением о высылке дипломатов.

В конце марта Бельгия объявила персонами нон грата 21 сотрудника российского посольства, торгового представительства в Брюсселе и генконсульства в Антверпене за осуществление «шпионской деятельности, которая угрожает безопасности королевства».

Ранее о высылке российских дипломатов объявили Литва, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Испания, Италия, Дания и Швеция.