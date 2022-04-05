Песков высказался о санкционном давлении на Россию

Вашингтон не откажется от практики санкционного давления на Москву. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики», - заметил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.
При этом ЕС и США рассматривают новый пакет санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас обсуждается вопрос, «что делать с энергетикой». По словам Борреля, в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа. Он отметил, что «принять единогласное решение не представляется возможным, поскольку есть такая страна - Венгрия, которая заявила, что наложит вето».