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13 минут назад

Песков высказался о санкционном давлении на Россию

Алиса Селезнёва

Вашингтон не откажется от практики санкционного давления на Москву. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков высказался о санкционном давлении на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.

При этом ЕС и США рассматривают новый пакет санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас обсуждается вопрос, «что делать с энергетикой». По словам Борреля, в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа. Он отметил, что «принять единогласное решение не представляется возможным, поскольку есть такая страна - Венгрия, которая заявила, что наложит вето».

Политика,Жозеп Боррель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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