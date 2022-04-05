Песков высказался о санкционном давлении на Россию

Вашингтон не откажется от практики санкционного давления на Москву. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.