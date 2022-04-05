Кабмин подготовил еще один пакет инициатив по поддержке экономики

"Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив - их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей", - сказал глава кабмина во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.