Кабмин подготовил еще один пакет инициатив по поддержке экономики

Правительство РФ подготовило еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив - их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей", - сказал глава кабмина во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес, подчеркнул Мишустин.
Отдельно премьер остановился на двух новых мерах. Первая из них касается поддержки производства промышленной продукции в РФ.
"С одного года до трех лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории нашей страны", - пояснил Мишустин.
По его словам, уже имеющиеся на руках документы продлеваются на год.
"Соответствующее постановление подписано", - заключил глава кабмина.
"Одновременно переведем всю процедуру оформления в электронный формат", - добавил Мишустин, отметив, что она будет проводиться через государственную информационную систему промышленности.
Заключение Минпромторга о подтверждении производства в РФ - это документ, доказывающий российское происхождение товара.
Еще одно решение, анонсированное премьером, направлено на "поддержку тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие".
"На текущий год повысим с 80% до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счет субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию", - сообщил он.
Мишустин обратил внимание, что "ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей".
"Этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки и реализации конструкторских идей. Тем более что многие потенциальные соинвесторы сейчас сами находятся в непростом положении и вынуждены беречь средства для переформатирования собственного бизнеса", - пояснил председатель правительства.
"Рассчитываем, что все эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости", - подытожил он.