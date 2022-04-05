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39 минут назад

Кабмин подготовил еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики

ТАСС

Правительство РФ подготовило еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин подготовил еще один пакет инициатив по поддержке экономики
Фото: ТАССТАСС

"Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив - их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей", - сказал глава кабмина во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

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Кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес, подчеркнул Мишустин.

Новые меры поддержки

Отдельно премьер остановился на двух новых мерах. Первая из них касается поддержки производства промышленной продукции в РФ.

"С одного года до трех лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории нашей страны", - пояснил Мишустин.

По его словам, уже имеющиеся на руках документы продлеваются на год.

"Соответствующее постановление подписано", - заключил глава кабмина.

"Одновременно переведем всю процедуру оформления в электронный формат", - добавил Мишустин, отметив, что она будет проводиться через государственную информационную систему промышленности.

Заключение Минпромторга о подтверждении производства в РФ - это документ, доказывающий российское происхождение товара.

Еще одно решение, анонсированное премьером, направлено на "поддержку тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие".

"На текущий год повысим с 80% до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счет субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию", - сообщил он.

Мишустин обратил внимание, что "ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей".

"Этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки и реализации конструкторских идей. Тем более что многие потенциальные соинвесторы сейчас сами находятся в непростом положении и вынуждены беречь средства для переформатирования собственного бизнеса", - пояснил председатель правительства.

"Рассчитываем, что все эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости", - подытожил он.

Политика,Михаил Мишустин,Минпромторг,Правительство РФ,
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