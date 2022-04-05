Высылка дипломатов РФ из других стран сужает возможности для дипломатического общения в беспрецедентных условиях, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал этот шаг недальновидным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что подобные действия Запада не останутся без ответа. Песков добавил, что в Кремле относятся к этому негативно, с сожалением.

«Это, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования, а второе - неминуемо приведет к ответным шагам», - подчеркнул Песков.