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31 минуту назад

В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов

Елена Прошина

Высылка дипломатов РФ из других стран сужает возможности для дипломатического общения в беспрецедентных условиях, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал этот шаг недальновидным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что подобные действия Запада не останутся без ответа. Песков добавил, что в Кремле относятся к этому негативно, с сожалением.

Эстония отказалась выслать российского посла

«Это, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования, а второе - неминуемо приведет к ответным шагам», - подчеркнул Песков.

Напомним, несколько европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. Так, подобные заявления сделали власти Дании, Италии, Франции, Швеции, Германии.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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