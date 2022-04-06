В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Дума приняла закон о расчетах в рублях для зарубежных компаний по СПГ-проектам в Арктике

ТАССиещё 3

Дума на заседании в среду приняла закон, устанавливающий в морских портах расчеты в рублях для иностранных компаний за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на перегрузочных комплексах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ.

Дума приняла закон о расчетах в рублях по СПГ-проектам в Арктике
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что цены смогут устанавливаться в иностранной валюте, однако расчеты будут производиться только в рублях. Как уточняется в пояснительных материалах, такая мера необходима для снижения рисков при реализации СПГ-проектов, связанных с волатильностью на валютных рынках.

"Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в иностранной валюте. <…> Цены, которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных проектов, могут устанавливаться в иностранной валюте, при этом расчеты за указанные услуги осуществляются в рублях", - уточняется в документе.

Закон направлен на устранение рисков нереализации частными инвесторами обязательств по строительству перегрузочных комплексов СПГ как объектов инфраструктуры морских портов. Принятие документа будет способствовать развитию производства сжиженного природного газа в Арктической зоне РФ.

Политика,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители