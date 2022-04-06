Дума приняла закон о расчетах в рублях по СПГ-проектам в Арктике

Дума на заседании в среду приняла закон, устанавливающий в морских портах расчеты в рублях для иностранных компаний за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на перегрузочных комплексах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ.
Отмечается, что цены смогут устанавливаться в иностранной валюте, однако расчеты будут производиться только в рублях. Как уточняется в пояснительных материалах, такая мера необходима для снижения рисков при реализации СПГ-проектов, связанных с волатильностью на валютных рынках.
"Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в иностранной валюте. <…> Цены, которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных проектов, могут устанавливаться в иностранной валюте, при этом расчеты за указанные услуги осуществляются в рублях", - уточняется в документе.
Закон направлен на устранение рисков нереализации частными инвесторами обязательств по строительству перегрузочных комплексов СПГ как объектов инфраструктуры морских портов. Принятие документа будет способствовать развитию производства сжиженного природного газа в Арктической зоне РФ.