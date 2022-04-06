Дума приняла закон о расчетах в рублях по СПГ-проектам в Арктике

"Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в иностранной валюте. <…> Цены, которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных проектов, могут устанавливаться в иностранной валюте, при этом расчеты за указанные услуги осуществляются в рублях", - уточняется в документе.