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41 минуту назад

Песков считает, что работа ООН без России немыслима

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа институтов и подразделений ООН немыслима без участия России.

Песков заявил, что работа ООН без России немыслима
Фото: AP Photo AP Photo

Он напомнил, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН.

«Это просто будет неполноценная работа», — добавил Песков.

Также он указал на то, что российским дипломатам, работающим в ООН, «вставляют палки в колеса» и блокируют их инициативы.

«Но, несмотря на это, мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ) 7 апреля.

Также в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден поручил добиваться приостановления членства России в Совете по правам человека ООН.

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