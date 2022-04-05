ГД приняла закон о штрафах за сравнение действий СССР и нацистской Германии

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект об установлении штрафов за отождествление действий СССР с политикой гитлеровской Германии.
«Проектом закона предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая закрепит административную ответственность за нарушение запрета об отождествлении действий СССР и нацистской Германии», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно поправкам к законопроекту во втором чтении, за указанные деяния изменяется штраф для должностных лиц, теперь он предусматривается в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. Ранее в соответствии с законопроектом, принятом в первом чтении, штраф для должностных лиц составлял от 1 тыс. до 4 тыс. руб. Размер штрафов для других категорий лиц остается в прежнем размере. Согласно законопроекту, штраф для граждан предлагается установить в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. (либо административный арест до 15 суток), от 10 тыс. до 50 тыс. руб. для юрлиц.
При повторном нарушении предлагается ввести штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. (либо административный арест до 15 суток), для должностных лиц - от 5 тыс. до 20 тыс. руб. (или дисквалификация от шести месяцев до года); юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (либо административное приостановление деятельности до 90 суток).
Протоколы по такому правонарушению будут составлять должностные лица системы МВД и Роскомнадзора, а возбуждать дела для последующего рассмотрения в суде сможет прокурор.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце 2021 года депутатами «Единой России» Еленой Ямпольской и Александром Жуковым, а также сенаторами Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди. Инициатива связана с поправками в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», которые президент России Владимир Путин подписал 1 июля 2021 года. Закон запрещает публично отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Помимо этого, запрещается отрицать решающую роль советского народа в победе над фашистской Германией и освобождении европейских стран.