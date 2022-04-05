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1 час назад

Москалькова обратится к президенту по поводу страхования волонтеров на Украине

ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к президенту Владимиру Путину по вопросу страхования волонтеров, которые помогают в зоне боевых действий на Украине.

Москалькова обратится к Путину по вопросу страховки волонтеров на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос страховки для волонтеров, они работают в опасных местах. И если они попадают в сложную ситуацию или получают ранение, то на них не распространяется соцпакет, который имеют другие категории", - рассказала она журналистам во время рабочей поездки во Владимирскую область.

Москалькова посетила пункты временного размещения, где живут приехавшие из Донбасса люди. Омбудсмен попросила власти региона посодействовать в организации психологической помощи.

"Мы осознаем, что на регионы ложится дополнительная нагрузка, причем нагрузка очень существенная, особенно на социальную сферу. Конечно, нужно найти места в детском саду, и мы знаем, что у нас достаточно напряженная была ситуация с местами в детских садах, и в школах тоже не так просто. Но Россия всегда помогала тем, кто попадает в беду, и всегда делилась последним куском хлеба с тем, кому тяжело. Поэтому сегодня я вижу, как перестраивается вся инфраструктура для людей, которые пришли за помощью, за безопасностью на территорию Владимирской области", - сказала уполномоченный по правам человека.

Политика,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,
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