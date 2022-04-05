Москалькова обратится к Путину по вопросу страховки волонтеров на Украине

"Мы осознаем, что на регионы ложится дополнительная нагрузка, причем нагрузка очень существенная, особенно на социальную сферу. Конечно, нужно найти места в детском саду, и мы знаем, что у нас достаточно напряженная была ситуация с местами в детских садах, и в школах тоже не так просто. Но Россия всегда помогала тем, кто попадает в беду, и всегда делилась последним куском хлеба с тем, кому тяжело. Поэтому сегодня я вижу, как перестраивается вся инфраструктура для людей, которые пришли за помощью, за безопасностью на территорию Владимирской области", - сказала уполномоченный по правам человека.