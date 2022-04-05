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23 минуты назад

Госдума приняла закон о порядке индексации назначенных судом выплат

ТАСС

Госдума на заседании во вторник приняла закон о применении официальной статистики о потребительских ценах при индексации выплат, назначенных судом, если иное не установлено законом или договором.

ГД приняла закон о порядке индексации назначенных судом выплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если федеральным законом или договором не предусмотрено иное, то при индексации таких выплат нужно будет применять статистическую информацию об индексе потребительских цен и тарифов на товары и услуги в РФ, размещаемую на официальном сайте Росстата.

Законом предусматривается индексация выплат со дня вынесения решения суда и до дня его исполнения, поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма возмещения потерь взыскателя от длительного неисполнения судебного решения.

При этом индексация присужденных судом выплат не производится в период с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании бюджетных средств, а также средств автономных учреждений и до истечения срока его исполнения, установленного бюджетным законодательством РФ.

Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ, который признал не соответствующей основному закону статью Арбитражного процессуального кодекса РФ об индексации в связи с отсутствием критериев, по которыми она должна осуществляться.

Политика,Конституционный суд,Госдума,Росстат,
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