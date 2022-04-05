ГД приняла закон о порядке индексации назначенных судом выплат

Госдума на заседании во вторник приняла закон о применении официальной статистики о потребительских ценах при индексации выплат, назначенных судом, если иное не установлено законом или договором.
Если федеральным законом или договором не предусмотрено иное, то при индексации таких выплат нужно будет применять статистическую информацию об индексе потребительских цен и тарифов на товары и услуги в РФ, размещаемую на официальном сайте Росстата.
Законом предусматривается индексация выплат со дня вынесения решения суда и до дня его исполнения, поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма возмещения потерь взыскателя от длительного неисполнения судебного решения.
При этом индексация присужденных судом выплат не производится в период с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании бюджетных средств, а также средств автономных учреждений и до истечения срока его исполнения, установленного бюджетным законодательством РФ.
Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ, который признал не соответствующей основному закону статью Арбитражного процессуального кодекса РФ об индексации в связи с отсутствием критериев, по которыми она должна осуществляться.