МИД: Россия даст ответ на высылку своих дипломатов из Австрии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Австрии. Об этом сообщает ТАСС.
Какие именно это будут меры, дипломат не уточнила.
Ранее 7 апреля стало известно, что МИД Австрии высылает троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника российского генерального консульства в Зальцбурге. Их обязали покинуть российскую территорию до 12 апреля.
Накануне сообщалось, что Люксембург высылает одного российского дипломата. В этот же день о высылке российский дипломатов объявили Норвегия и Греция.
До этого аналогичное решение приняли Латвия, Испания, Швеция, Эстония, Италия, Германия, Польша, Словакия.
Замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее согласованной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям.