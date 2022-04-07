В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
40 минут назад

МИД: Россия даст ответ на высылку своих дипломатов из Австрии

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

МИД: Россия даст ответ на высылку своих дипломатов из Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие именно это будут меры, дипломат не уточнила.

Ранее 7 апреля стало известно, что МИД Австрии высылает троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника российского генерального консульства в Зальцбурге. Их обязали покинуть российскую территорию до 12 апреля.

Накануне сообщалось, что Люксембург высылает одного российского дипломата. В этот же день о высылке российский дипломатов объявили Норвегия и Греция.

До этого аналогичное решение приняли Латвия, Испания, Швеция, Эстония, Италия, Германия, Польша, Словакия.

Замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее согласованной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям.

Политика,Мария Захарова,Александр Грушко,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители