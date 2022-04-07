МИД: Россия даст ответ на высылку своих дипломатов из Австрии

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Какие именно это будут меры, дипломат не уточнила.

Ранее 7 апреля стало известно, что МИД Австрии высылает троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника российского генерального консульства в Зальцбурге. Их обязали покинуть российскую территорию до 12 апреля.

Накануне сообщалось, что Люксембург высылает одного российского дипломата. В этот же день о высылке российский дипломатов объявили Норвегия и Греция.

До этого аналогичное решение приняли Латвия, Испания, Швеция, Эстония, Италия, Германия, Польша, Словакия.