Ситуация в Буче является провокацией с целью дискредитации РФ и обоснования санкций, странам НАТО не нужно настоящее расследование случившегося. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Цель одна - дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине", - подчеркнул он.

Видео дня

Случившееся он назвал "срежиссированной постановкой" и спектаклем, рассчитанным на западного зрителя. По его словам, "как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии", президент США Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям, а "сидевший где-то на базе НАТО [президент Украины Владимир] Зеленский был срочно привезен в Бучу".

"Вашингтон и Брюссель - сценаристы и режиссеры. Киев - актеры", - добавил он.

По словам Володина, "странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены".

"Никаких фактов. Только ложь. Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же "фотодоказательства", потому что информация не подтверждается. Но все это уже никого не волнует. Обвинения высказаны", - добавил он.

Володин также обратил внимание на то, что Зеленский заявил о готовности продолжать переговоры с Россией.

"Иными словами, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду", - констатировал спикер.



"Единственное, к чему мы не можем быть готовы, - к подлости. Это наша одновременно и сильная, и слабая сторона. Как показывает история, время все расставляет по своим местам", - подчеркнул спикер.

О ситуации в Буче

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел в понедельник экстренную пресс-конференцию, после того как председательствующая в апреле в Совете Безопасности Великобритания дважды за сутки отклонила российские запросы об организации заседания по событиям в Буче. На пресс-конференции российские дипломаты представили видеозаписи из Бучи, снятые сразу после ухода из города российских военных: тел погибших на улицах не было. Запечатленные на кадрах украинские военные и мэр города находились в приподнятом настроении, заявляли о своей "победе", ни о каких убийствах не упоминали.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что ситуация в Буче стала очередным фейком украинской пропаганды.

"Призрак Киева", изображение самолета, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь - Буча", - перечислил истории Медведев во вторник в своем Telegram-канале.

Он убежден что их объединяет одно - "это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды".

"Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", - констатировал зампред СБ.

"День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем!" - написал он.

По мнению Медведева, "для расчеловечивания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей".

"Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, это и есть один большой фейк", - уверен заместитель председателя СБ РФ.

Он подчеркнул, что "этого явления никогда не было в истории, и сейчас не существует".

"От Лиссабона до Владивостока"

"Президент России Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", - заявил замглавы СБ РФ. По его словам, важнейшая цель - "изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев". "Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока", - указал Медведев.

Медведев отметил, что вместо того, чтобы гордиться совместными достижениями предков, "с 1991 года "на коленке" писалась псевдоистория украинской государственности: перерубалась поколенческая связь Киевской Руси с землями Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси, ради мифической "истории Украины" XIV-XVII веков уничтожалась идея единого русского народа".

"Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и коллаборантов, возведенных современным украинским агитпропом в ранг героев - Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника", - указал он.

Замглавы СБ России провел в этом параллель с появлением немецкого милитаризма.

"Профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель выдал легендарную фразу, потом приписанную канцлеру Отто фон Бисмарку: "Австро-прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель", - пояснил свою мысль Медведев. - Немецкий милитаризм взращивался за партами".

По его мнению, дух милитаристских идей "в конце своего пути переродился в чудовище национал-социализма и был уничтожен в итоге только Красной армией в 1945 году".

"Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьей. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому", - написал он.

При этом, констатировал Медведев, "высокая германская наука и культура - Рентген, Планк, Фрейд, Манн, Гессе - ничего не смогла противопоставить тем, кто жаждал сначала крови и колоний, а после Первой мировой - реванша и "жизненного пространства" на востоке".

"И уж если великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, что уж говорить про сегодняшний Киев, Эйнштейнов там точно нет. Правда, есть Кличко", - подытожил зампред СБ РФ.

"Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально", - констатировал он. "Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой [российской] армией, находят нацистскую символику - штандарты, литературу, плакаты", - подчеркнул Медведев.

"Даже чашки со свастикой!" - указал он, отметив, что это "не игра в фашистскую эстетику", как сейчас пытаются доказать "западники".

"Это идеология. Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине!" - считает замглавы Совбеза.

По его словам, уроком станет не только нынешняя спецоперация, но и "эпизоды славного прошлого".

"Например, когда Павел Судоплатов уничтожил националиста Евгена Коновальца, вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри - "Це вам подарунок з Києва". Таких "подарункiв" для нацистских преступников будет еще немало!" - добавил Медведев.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг украинской Бучи очередной информационной провокацией киевского режима.

"На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами, - заявил Лавров. - Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители".

Фактология и календарная последовательность событий в украинской Буче не говорят в пользу версии Киева о якобы вине ВС России в гибели местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва категорически отвергает обвинения украинской стороны.

«Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Появились доказательства, что трагедия в Буче носит постановочный характер, сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представил журналистам видео, на котором глава украинского города Бучи Анатолий Федорук рассказывает о выводе российских войск. При этом, по словам дипломата, он ни слова не говорит о якобы «убитых».

«Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — отметил Небензя.

В другом видео, которое предоставил постпред, Федорук улыбается, смеется и не говорит о жертвах. Затем Небензя показал фото народного депутата Украины Жана Беленюка, который посетил Бучу после восстановления над ней киевского контроля. Он также улыбчив, при этом о погибших не упоминает.

Небензя показал также видео национальной гвардии Украины от 2 апреля в Буче, где также не видно погибших на улицах.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский после появления видео пригласил в Бучу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

По его утверждению, Совбез ООН 5 апреля рассмотрит обвинения Киева в адрес Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Великобритания заблокировала инициативу России о необходимости проведения заседания Совбеза ООН по провокационному видео, якобы снятому в городе Буча Киевской области.

Отказ Великобритании проводить Совбез ООН по Буче доказывает, что эта провокация не выдерживает предметного обсуждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Ранее западные СМИ и украинские власти распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, на которой можно увидеть тела погибших, лежащих на дороге. У многих пользователей возникли сомнения относительно достоверности обвинений Киева в адрес Москвы.

В Минобороны эти публикации назвали провокацией, подчеркнув, что российские военные непричастны к убийствам мирных граждан. В связи с этим Россия дважды запрашивала проведение Совбеза ООН по ситуации в Буче. Однако об попытки не увенчались успехом.

«Отказ Великобритании проводить СБ ООН по Буче — лучшее доказательство того, что эта совместная провокация украинской неонацистской хунты и западных советников Зеленского не выдерживает никакого предметного обсуждения», — отметил Клишас.

По словам сенатора, умение Запада использовать все площадки ООН для «пропагандистской машины и даже откровенной лжи» отлично известно. В качестве примера он привел историю с пробиркой, которая якобы была доказательством наличия у Ирака оружия массового поражения.

Провокацию в Буче можно сравнить с эпизодом, послужившим формальным поводом для начала Второй мировой войны, — инсценировкой нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам Косачева, во многих конфликтах есть переломный момент, после которого ситуация выходит на качественно новый уровень. Сенатор привел в пример крушение «Боинга» Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году, когда Германия и весь Евросоюз «окончательно перешли на язык «пакетов» с Россией, фактически отказавшись от дипломатии и полностью перейдя на американо-британские позиции».

Сейчас, уверен вице-спикер Совфеда, таким эпизодом пытаются сделать события в Буче: они должны развеять последние сомнения Германии, которая пока не готова отказаться от российских энергоносителей.

«На Западе пытаются провести разного рода исторические аналогии кадров из Бучи то со Сребреницей, то с вьетнамской деревней Май Лай (Сонгми). Но гораздо больше похоже на другой исторический эпизод, послуживший формальным поводом для начала Второй мировой войны — на Глайвицкую провокацию, или операцию «Консервы»: инсценировку нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, проведенную СС 31 августа 1939 года», — написал Косачев, добавив, что весь мир помнит, какие события последовали в дальнейшем.

Он напомнил, что до сих пор никто не был осужден за насилие в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, а также за обман с «пробиркой Колина Пауэлла».

«Но сегодня «двухминутки ненависти» стали главным мотивом для действий политиков. Не будем забывать, что Гитлер был избран демократическим путем», — заключил сенатор.

Украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов указал, что «лживые обвинения» в адрес российских сил «уже полностью опровергнуты Минобороны России». Российские войска «покинули город Буча еще 30 марта», но «все эти дни украинские власти молчали, а теперь вдруг разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию и заставить оправдываться», заявил он.

Посол подчеркнул, что «за время нахождения указанного населенного пункта под контролем» российских военных «ни один местный житель не пострадал от насильственных действий», зато была доставлена российская гуманитарная помощь (452 тонны), передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Антонов отметил, что «в США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу». Он не исключил, что «именно это могло привести к потерям среди мирного населения». По его словам, «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.

Публичному распространению заведомо ложной информации под видом достоверной будет дана правовая оценка.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, обстоятельства создания и авторы таких материалов будут установлены. В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что «распространение украинской стороной лжесвидетельства — очередная провокация и циничная ложь, направленная на дискредитацию Армии России».