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53 минуты назад

В МИД России заявили о готовности страны ответить на высылку дипломатов со стороны Дании

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Захарова заявила о готовности РФ ответить на высылку дипломатов из Дании
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя соответствующий шаг властей Дании, Захарова указала, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны».

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатически и консульских учреждений в стране персонами нон гранта.

В связи с этим Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из ФРГ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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