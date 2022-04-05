Захарова заявила о готовности РФ ответить на высылку дипломатов из Дании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя соответствующий шаг властей Дании, Захарова указала, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны».

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатически и консульских учреждений в стране персонами нон гранта.