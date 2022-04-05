"Туда ей и дорога": Медведев предрек Украине судьбу Третьего рейха

«Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология. Не стоит удивляться, что, преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», - написал Медведев.