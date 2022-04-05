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45 минут назад

Медведев предрек Украине судьбу Третьего рейха

Елена Прошина

На фоне скандальной истории в украинском городе Буча замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался в своем Telegram-канале о создаваемых киевским режимом фейках, а также предсказал Украине судьбу Третьего рейха.

"Туда ей и дорога": Медведев предрек Украине судьбу Третьего рейха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, пассионарная часть украинцев последние 30 лет «молилась на Третий рейх». Об этом говорят кадры из воинских частей Украины, где российская армия находит нацистскую символику – штандарты, литературу, плакаты. Есть даже чашки со свастикой.

«Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология. Не стоит удивляться, что, преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», - написал Медведев.

По его мнению, украинцам будет уроком не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды прошлого. Он привел в пример историю знаменитого генерала Павла Судоплатова, который в 1938 году передал националисту Евгену Коновальцеву конфетную коробку с бомбой.

Медведев рассказал об одной из целей России

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о том, что специальная военная операция на Украине проходит успешно. По его словам, националистические батальоны несут серьезные потери. ВСУ уже потеряли большую часть свой бронетехники и артиллерии, а также значительную часть солдат.

Политика,Павел Судоплатов,Рамзан Кадыров,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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