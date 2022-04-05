"Туда ей и дорога": Медведев предрек Украине судьбу Третьего рейха

На фоне скандальной истории в украинском городе Буча замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался в своем Telegram-канале о создаваемых киевским режимом фейках, а также предсказал Украине судьбу Третьего рейха.
По словам Медведева, пассионарная часть украинцев последние 30 лет «молилась на Третий рейх». Об этом говорят кадры из воинских частей Украины, где российская армия находит нацистскую символику – штандарты, литературу, плакаты. Есть даже чашки со свастикой.
«Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология. Не стоит удивляться, что, преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», - написал Медведев.
По его мнению, украинцам будет уроком не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды прошлого. Он привел в пример историю знаменитого генерала Павла Судоплатова, который в 1938 году передал националисту Евгену Коновальцеву конфетную коробку с бомбой.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о том, что специальная военная операция на Украине проходит успешно. По его словам, националистические батальоны несут серьезные потери. ВСУ уже потеряли большую часть свой бронетехники и артиллерии, а также значительную часть солдат.