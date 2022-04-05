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37 минут назад

Депутат Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования

Вечерняя Москваиещё 2

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отметил парламентарий, в последнее время возникает много вопросов к Болонской системы образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

При этом, по словам Милонова, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

— Прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе, — говорится в обращении депутата.

Милонов отметил, что данный шаг позволит обеспечить качественную подготовку специалистов с высшим образованием и сохранит «вековое наследие российского и советского образования», передает RT.

До этого депутат Виталий Милонов призвал ввести экзамены для водителей электросамокатов, чтобы снизить число ДТП с участием этих трансопртным средств. По его словам, водители электрических самокатов и моторизованных велосипедов должны проходить краткий курс правил дорожного движения с последующим экзаменом.

Политика,Виталий Милонов,Госдума,
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