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11 минут назад

Антонов посоветовал США обратить внимание на факты

Елена Прошина

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону и посоветовал уделять внимание фактам, а также «прекратить преступное равнодушие к действиям украинских нацбатальонов». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал российского посольства.

«Прекратите преступное равнодушие»: Антонов обратился к США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, правительству США следует обратить внимание на факты и привлечь к ответственности национальные батальоны Украины, которые «продолжают блокировать мирных граждан, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

Кроме того, посольство РФ в США назвало абсурдными слова заместителя американского государственного секретаря Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся российских боеприпасов на территории Украины.

Российское посольство посчитало подобные обвинения необоснованными и лживыми и напомнило, что США непрерывно поставляют Киеву военную помощь, в том числе ПЗРК и ПТРК. В посольстве полагают, что ВСУ и нацбатальоны Украины при отступлении «оставляют подобное вооружение на позициях целыми партиями».

«Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову», — говорится в сообщении посольства. Там также добавили, что подобные заявления со стороны администрации США достаточно типичны.

Политика,Анатолий Антонов,Администрация США,
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