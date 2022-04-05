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44 минуты назад

Небензя: правда о произошедшем в Буче скоро станет известна

RT на русском

Правда о произошедшем в украинской Буче скоро станет известна, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Я думаю, что правда о том, что произошло в Буче, откроется очень скоро», — приводит РИА Новости слова Небензи на пресс-конференции.

По его словам, произошедшее в Буче является операцией, «проведённой киевским режимом и его западными спонсорами».

Также Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.

Он отметил, что Россия намерена представить доказательства в Совбезе ООН.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
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