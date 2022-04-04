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17 минут назад

Небензя назвал кадры из Бучи постановкой

Газета.Ru

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал постановкой кадры из Бучи, расположенной в Киевской области, передает ТАСС.

Небензя назвал кадры из Бучи постановкой
Фото: Mary Altaffer/APMary Altaffer/AP

На пресс-конференции в штаб-квартире ООН дипломат показал видеоролики о событиях в этом городе.

«Видеозаписи, которые я представил, особенно касающиеся Бучи, не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка», — сказал он.

По словам постпреда, российская сторона представит этому новые доказательства.

Он также отметил, что военные РФ «не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению».

Кроме того, Небензя заявил, что отказ председательствующей в Совете Безопасности ООН Великобритании провести в понедельник, 4 апреля, заседание СБ ООН по Буче, является чем-то «беспрецедентным» и «невообразимым» в истории Всемирной организации.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи якобы российскими военными. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что растиражированные видеокадры и фото из Бучи, а также последовавшие заявления Запада являются «заказной историей».

В Минобороны РФ назвали «очередной провокацией» обвинения Киева в отношении российских военных, а фотографии и видеозаписи из Бучи — «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Впоследствии руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видеоролику об «убийстве мирных жителей» в Буче.

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Политика,Василий Небензя,Мария Захарова,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Минобороны России,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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