Медведев предупредил Запад о "разрушительном ответе" на высылку дипломатов

«Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утонченные французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — написал Медведев.