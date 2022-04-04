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41 минуту назад

Медведев не исключил «амбарных замков» на западных посольствах в России

Елена Прошина

Если высылка российских дипломатов из стран Евросоюза продолжится, то стоит «повесить амбарные замки» на западные посольства. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев предупредил Запад о "разрушительном ответе" на высылку дипломатов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, международные обычаи, в том числе по высылке дипломатов, являются бессмысленными по своей природе и ни к чему не ведут. Медведев уверен, что данную меру используют в качестве средства давления на Россию.

«Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утонченные французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — написал Медведев.

Он отметил, что ответ РФ на действия западных стран будет «симметричным и разрушительным» для двухсторонних отношений. Медведев считает, что государства ЕС, желая наказать россиян, наказали своих граждан, которым теперь придется искать новую работу. При этом, по его словам, в РФ ничего не почувствовали.

Франция вышлет 30 российских дипломатов

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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