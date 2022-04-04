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1 час назад

Медведев не исключил "амбарных замков" на западных посольствах в РФ

ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на высылку ее дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным. Он не исключил, что на воротах западных посольств в России появятся амбарные замки в случае продолжения подобной "шизоидной кампании".

Медведев предупредил Запад о "разрушительном ответе" на высылку дипломатов
Фото: ТАССТАСС

В публикации в своем Telegram-канале политик заметил:

"Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут".

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Это, например, высылка дипломатов как средство давления на другую страну, пояснил он.

"И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений, - предупредил Медведев. - Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего". По оценке замглавы Совбеза, это "просто дешевое продолжение шизоидной кампании" по давлению на Россию, которое ничего не изменит. "Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства", - добавил он.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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