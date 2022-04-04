Медведев предупредил Запад о "разрушительном ответе" на высылку дипломатов

"И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений, - предупредил Медведев. - Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего". По оценке замглавы Совбеза, это "просто дешевое продолжение шизоидной кампании" по давлению на Россию, которое ничего не изменит. "Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства", - добавил он.