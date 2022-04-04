Медведев предупредил Запад о "разрушительном ответе" на высылку дипломатов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на высылку ее дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным. Он не исключил, что на воротах западных посольств в России появятся амбарные замки в случае продолжения подобной "шизоидной кампании".
В публикации в своем Telegram-канале политик заметил:
"Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут".
Это, например, высылка дипломатов как средство давления на другую страну, пояснил он.
"И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений, - предупредил Медведев. - Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего". По оценке замглавы Совбеза, это "просто дешевое продолжение шизоидной кампании" по давлению на Россию, которое ничего не изменит. "Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства", - добавил он.