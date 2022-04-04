Лавров: вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом

Западные страны во главе с председательствующей в Совете Безопасности ООН Великобританией пытаются "растворить" фейк по ситуации в украинском городе Буча в демагогических рассуждениях. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Он напомнил, что Россия еще 3 апреля потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН по этой теме, однако британские коллеги отказались это делать. "Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах. Догадываюсь, зная британскую дипломатию, что задача в том, чтобы растворить этот конкретный фейк в городе Буче в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса", - отметил глава МИД РФ.