Франция вышлет 30 российских дипломатов

Франция вслед за Германией вышлет несколько десятков российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
В ведомстве указали, что объявленные персонами нон грата сотрудники «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».
Кроме того, во французском МИД заявили, что высылка российских дипломатов является «частью демарша европейских стран».
По информации BFM TV, Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «даст достойный ответ» на действия Франции.
Ранее в понедельник, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о высылке 40 сотрудников российского посольства. По ее словам, они «каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», а также представляли угрозу для тех, «кто ищет защиты» в Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит «и на этот злобный акт немецкой политической машины».