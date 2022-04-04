Франция вышлет 30 российских дипломатов

Ранее в понедельник, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о высылке 40 сотрудников российского посольства. По ее словам, они «каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», а также представляли угрозу для тех, «кто ищет защиты» в Германии.