Посла РФ вызвали в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван 5 апреля в здание Министерства иностранных дел Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник во французском ведомстве.

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По данным ТАСС, в российском посольстве пока эту информацию не комментируют.

Накануне Министерство иностранных дел Франции заявило, что вышлет из страны около 30 российских дипломатов, которые занимались деятельностью, «противоречащей интересам безопасности страны».

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.

Также 4 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Российской Федерацией. Также республика отзывает своего посла из России.