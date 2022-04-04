Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине

"Это заявление говорит прежде всего о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, что у этих политиков, в общем-то, с совестью не все хорошо обстоит", – отметил Лавров.