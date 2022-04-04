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1 час назад

Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине

Москва24

Слова американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине говорят о том, что у политиков Соединенных Штатов не все хорошо с совестью. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств по Украине.

Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Фото:  Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

"Это заявление говорит прежде всего о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, что у этих политиков, в общем-то, с совестью не все хорошо обстоит", – отметил Лавров.

Президент США в ходе визита в Варшаву 26 марта заявил, что Владимир Путин не может оставаться у власти. При этом ранее американский лидер дважды назвал российского президента военным преступником.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последнее заявление Байдена и отметил, что оно вызывает тревогу. Кроме того, представитель Кремля подтвердил, что подобные высказывания отслеживаются и фиксируются.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Лига арабских государств,НАТО,
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