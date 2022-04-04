В Совфеде объяснили отказ Британии от заседания Совбеза ООН по теме Бучи

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов объяснил, почему Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в украинской Буче.
По его словам, "факт официального отказа Лондона от рассмотрения этой наглой антироссийской провокации" на площадке ООН означает, что у "Лондона не просто нет оправданий, там поняли, что у Москвы есть улики против них самих". Об этом сенатор заявил, комментируя эту тему РИА Новости.
Климов призвал "этот клубок размотать до конца", как теперь это делается с американскими биолабораториями, а также украинскими планами "грязной бомбы".
В Минобороны РФ 3 апреля опровергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а свидетельства, якобы доказывающие преступление, появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. 3 апреля Россия запросила о проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче. Однако Великобритания, которая в апреле является председателем Совбеза, не дала согласия на проведение встречи. Теперь российская сторона повторила запрос.