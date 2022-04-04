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31 минуту назад

Лавров назвал главное условие для встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru

Россия надеется, что украинская сторона продолжит проявлять реализм на переговорах по урегулированию кризиса и будет руководствоваться собственными, а не чужими интересами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Дипломат назвал это условие одним из главных для достижения компромисса по итогам встреч. Он также подчеркнул, что конкретный результат переговоров является обязательным требованием для организации встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр заявил, что после встречи 29 марта в Стамбуле интенсивность переговоров российской и украинской делегаций возросла, а Киев стал проявлять больше реализма в отношений требований Москвы. Он указал, что о намерении республики вступить в НАТО уже можно забыть.

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