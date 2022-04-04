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33 минуты назад

Лавров назвал главную жертву антироссийских санкций

Lenta.ruиещё 1

Главной жертвой антироссийских санкций Запада стала мировая экономика, по которой бьют последствия вводимых против России ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине, передает ТАСС.

Лавров назвал главную жертву антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Влияет не сама ситуация [на Украине] на отношения [России с арабскими странами], влияют те абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении Российской Федерации, которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике», — заявил Сергей Лавров.

По словам Лаврова, интенсивность переговоров России и Украины после встречи в Стамбуле возросла, и киевская сторона стала с большим реализмом оценивать предложения Москвы. Он отметил, что стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с безопасностью Украины, а также статусом Крыма, а также республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Политика,Сергей Лавров,Лига арабских государств,
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