Лавров: Россия представит материалы по ситуации в Буче на пресс-конференции

"Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах. Догадываюсь, зная британскую дипломатию, что задача в том, чтобы растворить этот конкретный фейк в городе Буче в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса", - отметил глава МИД РФ.