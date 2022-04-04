Германия высылает несколько десятков российских дипломатов

Германия объявила «значительное число» российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА «Новости».

«Мы объявили значительное число сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», - написала Бербок в твиттере.

По информации телеканала N24 и Focus Online, речь идет о 40 сотрудниках российского посольства.

В МИД РФ заявили, что ответят Германии на высылку российских дипломатов.

Ранее газета Bild сообщила, что на этой неделе Германия может выслать до 100 сотрудников российских дипломатических ведомств.