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14 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о наказании за исполнение санкций в России

News.ru

Законопроект, предусматривающий ввeдение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение рукoводителями коммерческих и иных организаций антироссийских cанкций, внесён в Госдуму. Как сообщает РИА Новости документ дополнит часть вторую статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

За исполнение санкций против РФ могут ввести уголовную ответственность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России, — говорится в сообщении.

Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рyблей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением правa занимать определённые должности или заниматься определённой деятeльностью на срок до трёх лет.

Политика,Павел Крашенинников,Госдума,
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